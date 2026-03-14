Amsterdam: Explosion vor jüdischer Schule

Denn kurz nach der Detonation, bei der niemand verletzt worden war, tauchte in den sozialen Medien eine Art Bekennervideo einer bisher nur wenig bekannten islamistischen Gruppe. In der kurzen Aufnahme der „Islamistischen Bewegung der Rechten Jugend“ sieht man die Explosion. Untermalt wird das Geschehen mit einer dramatisch klingenden Musik.