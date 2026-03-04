Fahrerflucht nach Skiunfall: Unbekannte gesucht

Die Kollision ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr auf der roten Piste „Kapauns“ im Skigebiet Zillertal Arena. Die 55-jährige Niederländerin stieß rund 500 Meter oberhalb des Speichersees mit einer anderen Skifahrerin zusammen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber musste sie ins Krankenhaus nach Schwaz fliegen.