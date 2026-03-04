Vorteilswelt
Frau schwer verletzt

Fahrerflucht nach Skiunfall: Unbekannte gesucht

Tirol
04.03.2026 20:00
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Nachdem eine Niederländerin (55) im Tiroler Zillertal am Dienstag bei einem Zusammenprall mit einer zweiten Skifahrerin schwere Verletzungen davontrug, sucht die Polizei nun per Personenbeschreibung nach der unbekannten Wintersportlerin. Diese fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Die Kollision ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr auf der roten Piste „Kapauns“ im Skigebiet Zillertal Arena. Die 55-jährige Niederländerin stieß rund 500 Meter oberhalb des Speichersees mit einer anderen Skifahrerin zusammen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber musste sie ins Krankenhaus nach Schwaz fliegen. 

Fahrerflüchtige gesucht
Die zweite Wintersportlerin verließ die Unfallstelle laut Polizei, ohne sich auszuweisen oder sich um die verletzte Frau zu kümmern. Nun suchen die Ermittler nach ihr.

Die Frau hatte blonde Haare und trug eine schwarze Skijacke. Wer Hinweise zu ihrer Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 059133/7250 bei der Polizeiinspektion Schwaz zu melden.

