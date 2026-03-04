Fahrerflucht nach Skiunfall: Unbekannte gesucht

Nachdem eine Niederländerin (55) im Tiroler Zillertal am Dienstag bei einem Zusammenprall mit einer zweiten Skifahrerin schwere Verletzungen davontrug, sucht die Polizei nun per Personenbeschreibung nach der unbekannten Wintersportlerin. Diese fuhr nach dem Unfall einfach weiter.
Die Kollision ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr auf der roten Piste „Kapauns“ im Skigebiet Zillertal Arena. Die 55-jährige Niederländerin stieß rund 500 Meter oberhalb des Speichersees mit einer anderen Skifahrerin zusammen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber musste sie ins Krankenhaus nach Schwaz fliegen.
Fahrerflüchtige gesucht
Die zweite Wintersportlerin verließ die Unfallstelle laut Polizei, ohne sich auszuweisen oder sich um die verletzte Frau zu kümmern. Nun suchen die Ermittler nach ihr.
Die Frau hatte blonde Haare und trug eine schwarze Skijacke. Wer Hinweise zu ihrer Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 059133/7250 bei der Polizeiinspektion Schwaz zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.