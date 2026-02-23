Skifahrer touchiert: Fahrerflucht am Nassfeld

Schon im Auslauf einer Skipiste war ein 75-jähriger Skifahrer von einem weiteren Hobbysportler gerammt worden, stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er ins Spital geflogen werden musste. Der andere Skifahrer hatte inzwischen Fahrerflucht begangen.
Montagmittag fuhr ein 75-jähriger Grazer auf Skiern am Nassfeld die Tröglabfahrt hinab. Im Flachstück vor der Gartnerkofeltalstation versuchte er, mit den Skiern in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Nordosten zu einem Lokal zu gelangen. Aber es kam zu einer Kollision mit einem unbekannten Skifahrer, der von der Piste Nr. 1 der Gartnerkofelbahn kam.
Der 75-Jährige stürzte und wurde am Fuß verletzt. Der unbekannte Skifahrer mit oranger Jacke erkundigte sich beim Gestürzten in gebrochenem Englisch nach dessen Gesundheitszustand und setzte sogleich seine Fahrt fort.
Der 75-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Crew des Notarzthubschraubers ARA3 ins LKH Villach geflogen.
Weitere Erhebungen zum fahrerflüchtigen Skifahrer folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.