Skifahrer touchiert: Fahrerflucht am Nassfeld

Montagmittag fuhr ein 75-jähriger Grazer auf Skiern am Nassfeld die Tröglabfahrt hinab. Im Flachstück vor der Gartnerkofeltalstation versuchte er, mit den Skiern in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Nordosten zu einem Lokal zu gelangen. Aber es kam zu einer Kollision mit einem unbekannten Skifahrer, der von der Piste Nr. 1 der Gartnerkofelbahn kam.