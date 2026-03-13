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„Krone“-Kolumne

Das hat Bruneck der Mozartstadt einfach voraus

Salzburg
13.03.2026 17:00
Pures Hockey-Feeling in Bruneck.
Pures Hockey-Feeling in Bruneck.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Elektrisierende Atmosphäre, eine Schmuckkästchen als Arena und ein gemeinsamer Ausklang mit Udo Jürgens – all das hatte der HC Pustertal zu bieten. In Salzburg hielt sich die Play-off-Euphorie im ersten Spiel der Viertelfinal-Serie hingegen noch in Grenzen. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Manuel Grill.

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In Salzburg suchte man sie bei Spiel eins der Viertelfinal-Serie gegen Pustertal über weite Strecken vergeblich – eine elektrisierende Play-off-Atmosphäre. Auf den Tribünen fand man einige größere Löcher. Die Stimmung in der Eisarena, die anfangs noch in Ordnung war, kippte mit dem Spielverlauf. Umso harmloser die Bulls auf dem Eis agierten, umso leiser wurde es auf den Rängen – da half auch die ganze Reizüberflutung nichts mehr.

Völlig anders läuft es bei den „Puschtra“ ab. Schon wenn man die Ortstafel Bruneck/Brunico passiert, spürt man ein gewisses Kribbeln. Kurz danach durchfährt man einen Bogen mit der Inschrift „Valley of Hockey“ – also das Tal des (Eis-)Hockeys. Menschen in schwarz-gelb gekleidet strömen zur Arena. Das kleine, aber sehr feine Schmuckkästchen ist natürlich voll. Das ganze Rund treibt die „Wölfe“ nach vorne. Bei einem Tor? Völlige Ekstase in der gesamten Halle, niemanden hält es auf den Sitzen.

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„Diese Atmosphäre war etwas Spezielles und hat uns richtig gepusht“, staunte auch HCP-Defender und Ex-NHL-Spieler Jonathan Blum. Das wahre Highlight wartet (bei einem Sieg) nach der Partie: Inbrünstig lässt die ganze Halle den Abend zu Udo Jürgens’ „Griechischer Wein“ ausklingen. So eine Stimmung hat Bruneck der Mozartstadt voraus.

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