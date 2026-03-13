Das hat Bruneck der Mozartstadt einfach voraus

Völlig anders läuft es bei den „Puschtra“ ab. Schon wenn man die Ortstafel Bruneck/Brunico passiert, spürt man ein gewisses Kribbeln. Kurz danach durchfährt man einen Bogen mit der Inschrift „Valley of Hockey“ – also das Tal des (Eis-)Hockeys. Menschen in schwarz-gelb gekleidet strömen zur Arena. Das kleine, aber sehr feine Schmuckkästchen ist natürlich voll. Das ganze Rund treibt die „Wölfe“ nach vorne. Bei einem Tor? Völlige Ekstase in der gesamten Halle, niemanden hält es auf den Sitzen.