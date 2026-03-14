Viele neue Impulse bei den Lauterachern

In ihrem zweiten Jahr in der Westliga stellen die Lauteracher frühzeitig die Weichen für die Zukunft – mit neuem Sportchef und neuen Trainern wird vieles auf die jungen Spieler ausgerichtet. Den Abstieg wollen die Hofsteiger auf jeden Fall vermeiden. Und vom heutigen Auftakt in St. Johann erhoffen sie sich drei Punkte.
Die Lauteracher spielen nach ihrem Aufstieg in der Saison 23/24 nun ihr zweites Spieljahr in der Regionalliga West, das erste hatten die Hofsteiger auf Platz 13 abgeschlossen. Im vergangenen Herbst lief es durchwachsen, man überwinterte auf Rang 15. Und darum entschlossen sich die Lauteracher, einige frische Impulse zu setzen. Mit Zlatko Jurcevic wurde ein neuer Sportchef installiert, der in den vergangenen Jahren mit dem eigenen Nachwuchs gearbeitet hatte. Zudem wurde Trainer Daniel Sereinig nach zweieinhalb Jahren verabschiedet, mit Ex-Austria Lustenau-Coach Martin Brenner und Ex-Profi Ivan Kristo, der Brenner als Co-Trainer zur Seite stehen wird, wurden zwei prominente Nachfolger geholt.
„Wir wollen unsere eigenen Spieler weiterbringen und dafür haben wir mit Martin und Ivan genau die richtigen Leute für uns gewinnen können“, freut sich Sportchef Jurcevic, „wir wollten einen Nullstart mit vielen neuen Impulsen, den haben wir jetzt bekommen.“
Das sportliche Ziel für das Frühjahr ist klar. „Wir wollen auf keinen Fall absteigen“, stellt Jurcevic fest, „sondern in der Rückrunde besser performen als im Herbst. Wir wollen uns richtig in der Liga etablieren und dabei gleichzeitig unsere jungen Spieler immer mehr einbauen und verbessern.“
Nicht nur ein Ausflug
Ein guter Start dafür wäre ein Sieg beim heutigen (14) Auftakt in St. Johann. Die Salzburger liegen nur drei Punkte vor den Lauterachern, eine Chance, die man nutzen sollte. „Ich kann versprechen, dass wir nicht nur einen Ausflug machen wollen“, sagt Jurcevic, „wir wollen diese drei Punkte!“
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