Viele neue Impulse bei den Lauterachern

Die Lauteracher spielen nach ihrem Aufstieg in der Saison 23/24 nun ihr zweites Spieljahr in der Regionalliga West, das erste hatten die Hofsteiger auf Platz 13 abgeschlossen. Im vergangenen Herbst lief es durchwachsen, man überwinterte auf Rang 15. Und darum entschlossen sich die Lauteracher, einige frische Impulse zu setzen. Mit Zlatko Jurcevic wurde ein neuer Sportchef installiert, der in den vergangenen Jahren mit dem eigenen Nachwuchs gearbeitet hatte. Zudem wurde Trainer Daniel Sereinig nach zweieinhalb Jahren verabschiedet, mit Ex-Austria Lustenau-Coach Martin Brenner und Ex-Profi Ivan Kristo, der Brenner als Co-Trainer zur Seite stehen wird, wurden zwei prominente Nachfolger geholt.