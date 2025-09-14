„Ein großes Wunder“
Baby in Florida mit mehr als sechs Kilo geboren
Im US-Staat Florida hat eine Frau einen Buben zur Welt gebracht, der fast doppelt so viel wiegt wie ein durchschnittliches Neugeborenes. Mit 6,32 Kilogramm ist der kleine Annan vermutlich das schwerste Baby, das je in dieser Klinik geboren wurde.
Am 3. September ist der kleine Bub zur Welt gekommen – per Kaiserschnitt, wie Mama Daniella Hines versichert. „Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‘Was ziehen sie da aus mir heraus? Was ist hier los?‘ Ich fühlte so viel Druck“, erzählt die 40-Jährige dem Sender NBC.
Als der Säugling kurz später auf der Welt war, verstand Hines, was los war. „Er war so groß. Ich dachte: ‘Wessen Baby ist das? Ist das aus mir herausgekommen?‘“, so die frisch gebackene Mama. Hines sieht aber die positiven Seiten: „Wir haben nicht mit einem so großen Segen gerechnet, aber es gibt einfach mehr zu lieben.“
Das Krankenhaus veröffentlichte Fotos von Annan:
Annan wurde schnell zum Star im Krankenhaus. „Er war das Gesprächsthema der Entbindungsstation!“, erzählt seine Mutter und schwärmt von ihrem kleinen Sohn. Er ist „wirklich entspannt“, sagt sie – außer wenn er hungrig ist. Das St. Joseph‘s Hospital-South, in dem der kleine Bub geboren wurde, teilte Fotos von dem Neugeborenen in den sozialen Netzwerken. „Ein großes Wunder, eine große Liebe!“, gratulierte das Spital den Eltern.
Hines glaubt, dass dem kleinen Annan die Größe sozusagen schon in die Wiege gelegt wurde. Sie selbst ist 1,83 Meter groß, ihr Mann Andre Hines ist noch einmal fünf Zentimeter größer. Während der Schwangerschaft wurde der Unternehmerin auch Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Das kann dazu führen, dass Babys im Bauch ungewöhnlich stark wachsen. Ihr Blutzuckerspiegel sei allerdings streng kontrolliert worden, meint Hines.
Annans älterer Bruder Andre war ebenfalls ein Schwergewicht, als er zur Welt kam. Die 6,32 Kilogramm des Neugeborenen knackte er nicht, Andre wog bei der Geburt aber immerhin stolze 5,76 Kilogramm.
