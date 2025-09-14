Baby in Florida mit mehr als sechs Kilo geboren

Als der Säugling kurz später auf der Welt war, verstand Hines, was los war. „Er war so groß. Ich dachte: ‘Wessen Baby ist das? Ist das aus mir herausgekommen?‘“, so die frisch gebackene Mama. Hines sieht aber die positiven Seiten: „Wir haben nicht mit einem so großen Segen gerechnet, aber es gibt einfach mehr zu lieben.“