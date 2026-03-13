Ausweise von Transpersonen müssen angepasst werden

Hintergrund ist der Fall einer bulgarischen Staatsangehörigen, die bei der Geburt als männlich registriert wurde. Sie lebt inzwischen in Italien und hat dort eine Hormontherapie begonnen. Ihr Antrag auf Änderung des Geschlechts, des Namens und der persönlichen Identifikationsnummer in ihrer Geburtsurkunde wurde von bulgarischen Gerichten abgelehnt. Das nationale Recht sehe eine solche Änderung nicht vor, hieß es. Das Oberste Kassationsgericht Bulgariens hatte allerdings Zweifel und wandte sich an den EuGH.