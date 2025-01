„Würde alles tun, um Jeanette zurückzuholen“

Verteidiger: Opfer sei auch „selbst schuld“

Er selbst meinte, nur einen „Klacks“ gehört zu haben. Was die Richterin wunderte: „Die Beschädigungen sind nicht mit einem Klacks vereinbar.“ Den Schaden an seinem „Lieblingsauto“ habe er sogar erst am nächsten Tag überprüft. „Wenn er die Person nicht erkannt hat, liegt kein Vorsatz vor“, befand Verteidiger Carl Handlechner. Und der Advokat meinte sogar, dass das Opfer „selbst schuld“ sei, da sie betrunken und „StVO-widrig“ dort gegangen war. Eine andere Autofahrerin schilderte im Zeugenstand, wie sie noch vor dem 26-Jährigen die junge Frau am Asphalt erkannte, zurückfuhr, Warnblinker und Fernlicht einschaltete, und dann die Polizei rief. Während des Gesprächs passierte es in Sekundenschnelle: „Es hat sie richtig in die Luft geschleudert.“