„Ich rechne fest damit, dass wir aufsteigen!“

Er schwamm mit Weltrekord zum WM-Titel, betreute Israels Fußball-Nationalmannschaft und ist einer, der mit seiner Meinung nie hinter dem Berg hält. Markus Rogan, Österreichs erfolgreichster Schwimmer aller Zeiten, lebt in Los Angeles und sprach mit der „Krone“ über seine Gedanken zur bevorstehenden Fußball-WM in den USA und wann er seinen Kindern den Pass wegnehmen würde.
Markus Rogan weiß, wie sich eine WM anfühlt. Er weiß sogar, wie es ist, bei einer WM ganz oben auf dem Podest zu stehen. Österreichs erfolgreichster Schwimmer aller Zeiten holte 2008 über 200 Meter Rücken in damaliger Weltrekordzeit Kurzbahn-Gold. 2019/20 war er als Mentalcoach im Betreuerstab der israelischen Fußball-Nationalmannschaft. Heute lebt er in Los Angeles, einem der Austragungsorte der diesjährigen Fußball-WM.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.