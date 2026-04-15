„Ich rechne fest damit, dass wir aufsteigen!“

Markus Rogan weiß, wie sich eine WM anfühlt. Er weiß sogar, wie es ist, bei einer WM ganz oben auf dem Podest zu stehen. Österreichs erfolgreichster Schwimmer aller Zeiten holte 2008 über 200 Meter Rücken in damaliger Weltrekordzeit Kurzbahn-Gold. 2019/20 war er als Mentalcoach im Betreuerstab der israelischen Fußball-Nationalmannschaft. Heute lebt er in Los Angeles, einem der Austragungsorte der diesjährigen Fußball-WM.