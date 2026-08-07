Hammer-Wechsel bestätigt: „Er will zu Barcelona!“

Sensationelle Transfer-Wende um Weltmeister Rodri: Wie der Berater des 30-jährigen Spaniers bestätigt, wird der Mittelfeldmann nicht zu Real Madrid, sondern zum FC Barcelona wechseln.
Ein offizielles Vertragsangebot liegt bereits bei Rodris Agenten und Barcelona nahm Kontakt mit seinem derzeitigem Verein Manchester City auf. Zuletzt hielten sich Berichte, dass es den Gewinner des Ballon d‘Or von 2024 zu Real Madrid ziehe. Doch das ist nun vom Tisch!
„Rodri hat Real Madrid informiert, er will zum FC Barcelona“, wird Berater Pablo Barquero vom Sender „Cadena Ser“ zitiert. „Real Madrid hat ein Angebot unterbreitet, sie haben sich wirklich professionell verhalten, aber Rodri hat in den letzten Stunden seine Entscheidung bekräftigt, er sieht Barcelona als die beste Option.“
Zahlreiche Erfolge und Verletzungsprobleme
Seit 2019 steht Rodri bei Manchester City unter Vertrag. Sein dortiges Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2027. Mit den Citizens gewann er 2023 die Champions League und wurde insgesamt viermal englischer Meister.
Zwischendurch plagte sich der Mittelfeldspieler auch immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen herum. Eine Verletzung am Kreuzband bremste ihn für den Großteil der Saison 2024/25 aus. Zuletzt musste sich Rodri einem kleinen Eingriff am Rücken unterziehen.
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