„Käfig-Zelle“ für Insassin in Gefängnis gebaut

Metallkäfig war nie im Einsatz

Im aktuellen Fall der „Käfig-Zelle“ sei die Metallkonstruktion in der gefängniseigenen Werkstatt gebaut, aber niemals in Verwendung genommen worden, wie es aus dem Justizministerium heißt. Es habe den besagten Käfig im vergangenen September auf dem Areal der Justizanstalt Schwarzau für kurze Zeit gegeben, „nach Prüfung durch die Anstaltsleitung und nach unmittelbarer Nachschau und Prüfung durch die Generaldirektion am 5. September 2025 für gänzlich ungeeignet befunden“ und „unverzüglich abgebaut“ worden. Warum der Metallkäfig gebaut wurde, blieb allerdings unbeantwortet.