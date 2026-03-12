Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirtschaftskrimi

Rettung gescheitert: Dieser TV-Riese sperrt zu

Wirtschaft
12.03.2026 16:07
Die Mitarbeiter seien bereits informiert, heißt es.
Die Mitarbeiter seien bereits informiert, heißt es.(Bild: gretalarosa - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der im niederösterreichischen Neunkirchen angesiedelte Teleshopping-Sender Mediashop GmbH hat seinen Antrag auf Abschluss eines Sanierungsplanes zurückgezogen.

0 Kommentare

Zwar habe es Bemühungen um umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen gegeben, um einen Fortbetrieb zu erreichen. Trotz positiver Signale der Stakeholder konnten jedoch die Beiträge nicht in ausreichender Höhe und Geschwindigkeit erzielt werden, teilte Insolvenzverwalter Michael Lentsch am Donnerstag mit.

Das Verfahren wird daher als Konkursverfahren fortgeführt. Der Insolvenzverwalter werde nun Verwertungsschritte einleiten und das Unternehmen bzw. die Vermögenswerte „bestmöglich verkaufen“. Interessenten seien bereits aufgrund des eingeleiteten Investorenprozesses vorhanden.

160 Beschäftigte in Österreich
Mediashop beschäftigt in Österreich rund 160 Mitarbeiter. Diese seien bereits informiert worden, am Montag würden Informationsveranstaltungen mit der Arbeiterkammer und Betriebsversammlungen abgehalten werden, sagte Lentsch. Man hoffe freilich, dass sich rasch Interessenten für die Übernahme und damit auch für die Übernahme der Beschäftigten fänden.

Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierte über den Antrag auf Schließung des Unternehmens durch den Insolvenzverwalter. In seinem Antrag habe dieser ausgeführt, dass bereits in den ersten Tagen des Sanierungsverfahrens festzustellen gewesen war, dass „wesentliche Vertriebsgesellschaften ebenfalls insolvenzgefährdet“ sind und mit weiteren Insolvenzeröffnungen zu rechnen sein werde. Betroffen sollen hiervon auch die Muttergesellschaft sowie einige Tochtergesellschaften der Schuldnerin sein, teilte der Gläubigerschutzverband mit.

Lesen Sie auch:
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
09.03.2026
160 Beschäftigte
Sender Mediashop ist in Österreich insolvent
26.02.2026
Millionen-Schulden
Aus Mediashop bekannt: Firma Neuro Socks insolvent
13.02.2024

Durch die zu erwartenden Insolvenzverfahren der Vertriebstöchter sei mit einer Zahlung deren Außenstände bei der Schuldnerin nicht zu rechnen. Da ursprünglich mit diesen Eingängen gerechnet wurde, fehlten diese in weiterer Folge in der Liquidität der Schuldnerin, was bei Fortführung des Unternehmens unweigerlich zu einer Liquiditätsunterdeckung führen würde, welche nicht mehr beseitigt werden könnte, führte der AKV aus.

1999 gegründet
Gegründet wurde der Verkaufssender im Jahr 1999, vertrieben werden Produkte aus den Bereichen Haushalt, Küche, Fitness, Gesundheit, Beauty sowie Lifestyle. In den vergangenen Jahren habe es dabei tiefgreifenden Veränderungen im Konsumverhalten und ein zunehmend herausfordernden Marktumfeld gegeben. Nach Eigenangaben betreibt Mediashop den TV-Sender „Meine Einkaufswelt“ und ist auf 175 TV-Stationen präsent.

Der konzernweite Jahresumsatz soll zuletzt bei rund 170 Mio. Euro gelegen sein. Insgesamt würden fast 400 Mitarbeiter in zehn Ländern europaweit (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Ungarn, Tschechische Republik, Rumänien, Slowakei und Türkei) beschäftigt, 160 davon in Österreich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
12.03.2026 16:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichNeunkirchen
Rettung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
322.917 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
185.764 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
161.867 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1267 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1028 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Wirtschaft
Mehr als 15 Prozent
Trumps neues Zollsystem verstößt gegen Deal mit EU
Wirtschaftskrimi
Rettung gescheitert: Dieser TV-Riese sperrt zu
Ringen um Betriebe
Investor Kilger: Weitere Insolvenzen befürchtet
1,3 Millionen-Pleite
Wolff Warenhandel schlittert in den Konkurs
Tirols AK-Boss schäumt
„Abzocke“: So wird die Inflation wieder angeheizt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf