Rettung gescheitert: Dieser TV-Riese sperrt zu

Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informierte über den Antrag auf Schließung des Unternehmens durch den Insolvenzverwalter. In seinem Antrag habe dieser ausgeführt, dass bereits in den ersten Tagen des Sanierungsverfahrens festzustellen gewesen war, dass „wesentliche Vertriebsgesellschaften ebenfalls insolvenzgefährdet“ sind und mit weiteren Insolvenzeröffnungen zu rechnen sein werde. Betroffen sollen hiervon auch die Muttergesellschaft sowie einige Tochtergesellschaften der Schuldnerin sein, teilte der Gläubigerschutzverband mit.