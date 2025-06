Gemüseprinz wird zum Weinheurigen-Wirt

„Gemüseprinz“ und ATV-Fernsehstar

In Bad Fischau kennt man den umtriebigen 24-Jährigen unter dem Namen „Der Gemüseprinz“. Auch bei der ATV-Serie „Bauer sucht Frau“ war er vor drei Jahren dabei. Aber nicht nur Gemüse baut der Neo-Heurigenwirt an. Auf 17 Hektar – verteilt auf Gumpoldskirchen, Traiskirchen und auf das Burgenland – wachsen seine Trauben, die er zu edlen Weinen verarbeitet. Und in diesen Genuss wird man bereits ab 19. Juni in Neunkirchen kommen. Denn da ist ab 11 Uhr große Eröffnung. Und für jeden Gast steht ein selbst gemachter Willkommensdrink bereit.