Tierrettung bewahrte Schwäne vor dem Hungertod

Vor Ort gelang es der Tierrettung mithilfe von Spaziergängern, die Aufenthaltsorte der Schwäne zu finden und Futter auszustreuen. Ein Schwan hatte sich sogar im Glashaus einer Anrainerin eingenistet. Dort darf er nun bleiben, bis er sich von den Strapazen erholt hat. Danach soll es für das Tier wieder zurück in die Natur gehen.