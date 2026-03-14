Eine Lanze für den Bundesrat

Dass unsere Länderkammer aber reformiert werden sollte, steht außer Frage. Warum nicht die Einbeziehung der de facto so wichtigen Landeshauptleutekonferenz, die es laut Verfassung gar nicht gibt? Etwa nach bundesdeutschem Vorbild, wo die Ministerpräsidenten der Länder, bei uns also die Landeshauptleute, unmittelbar in der Länderkammer mitbestimmen. Für den österreichischen Föderalismus mit seinen Ländern, die für die Menschen seit Jahrhunderten so wichtig, weil identitätsstiftend sind, wäre eine aufgewertete Länderkammer absolut sinnvoll.