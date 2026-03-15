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Tierschutzpreis

Wenn Kunst Herzen bewegt – und Tieren in Not hilft

Tierecke
15.03.2026 07:52
Silvia Nagy, Carina Hödl, Josef Ober, Ludwig Haas, Gaby Haas, Philipp Huemer (v.l.n.r.) vergeben ...
Silvia Nagy, Carina Hödl, Josef Ober, Ludwig Haas, Gaby Haas, Philipp Huemer (v.l.n.r.) vergeben auch heuer wieder den hochdotierten Preis.(Bild: Arte Noah)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Wenn Menschen sich mit Herzblut für Tiere einsetzen, verdienen sie mehr als nur Applaus. Genau dafür gibt es den „Arte Noah“ Tierschutzpreis. Auch 2026 werden wieder engagierte Tierfreunde aus der Steiermark und dem Burgenland vor den Vorhang geholt – insgesamt winkt den Preisträgern ein Gesamtwert von 50.000 Euro!

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Kunst trifft Mitgefühl: Der Verein „Arte Noah – Kunst hilft Tieren in Not“ schreibt gemeinsam mit der Stadt Feldbach bereits zum vierten Mal den höchstdotierten Tierschutzpreis Österreichs für die Steiermark und das Burgenland aus.

Gesucht werden Menschen, Vereine, Landwirte und Schulen, die sich mit Leidenschaft für Tiere einsetzen und mit ihren Projekten zeigen, dass Tierwohl mehr ist als ein Schlagwort. Ausgezeichnet werden Initiativen, die bereits umgesetzt wurden oder innovative Ideen für besseren Tier- und Artenschutz liefern.

Daten & Fakten

  • Bis 15. April 2026 können passende Tierschutz- Projekte hier eingereicht werden
  • Die Gewinner werden am 12. Juni 2026 bei einem Galaabend im Zentrum Feldbach präsentiert und gefeiert
  • Neben Geldpreisen gibt es auch Kunstwerke – darunter die Skulptur „Freude“ des Bildhauers Ludwig Haas, die als Symbol für Respekt und Wertschätzung gegenüber Mensch, Tier und Natur steht

Ob ehrenamtliche Betreuung frei lebender Tiere, besonders tierfreundliche Nutztierhaltung, pädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen oder kreative Aktionen für mehr Bewusstsein – alles, was Tieren hilft, hat hier eine Bühne.

Großzügige Spende
Ehrengast der Eröffnung der letztjährigen Kunstausstellung war „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner, die eine Spende von 5.000 Euro für den Verein „Freunde der Tierecke“ entgegennahm. Sichtlich gerührt erinnerte sie in ihrer Dankesrede an das oft stille Leid vieler Tiere – gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen Tierarztkosten schlicht nicht mehr leisten können.

Mit dem Spendenscheck für die Tierecke kann viel Gutes getan werden!
Mit dem Spendenscheck für die Tierecke kann viel Gutes getan werden!(Bild: Florian Puchas)

Zum Mitmachen aufgerufen
„Arte Noah gibt nicht nur den Tieren eine Stimme – diese Initiative berührt Menschen im Herzen und bewegt sie zum Handeln“, so Entenfellner. Jetzt sind wieder engagierte Tierfreunde gefragt. Wer ein Projekt hat oder jemanden kennt, der sich besonders für Tiere einsetzt, sollte diese Chance nutzen. Jede Idee kann helfen, das Leben von Tieren ein Stück besser zu machen.

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