Wenn Kunst Herzen bewegt – und Tieren in Not hilft

Zum Mitmachen aufgerufen

„Arte Noah gibt nicht nur den Tieren eine Stimme – diese Initiative berührt Menschen im Herzen und bewegt sie zum Handeln“, so Entenfellner. Jetzt sind wieder engagierte Tierfreunde gefragt. Wer ein Projekt hat oder jemanden kennt, der sich besonders für Tiere einsetzt, sollte diese Chance nutzen. Jede Idee kann helfen, das Leben von Tieren ein Stück besser zu machen.