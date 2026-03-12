Vorteilswelt
Feuerwehr-Großeinsatz

Tank falsch befüllt: Chemie-Alarm in Papierfabrik

Niederösterreich
12.03.2026 13:15
Feuerwehrleute in Schutzanzügen nahmen Proben der Chemikalien.
Feuerwehrleute in Schutzanzügen nahmen Proben der Chemikalien.(Bild: FF Wiener Neustadt)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wegen einer Fehlbetankung kam es in einem 45.000-Liter-Tank in der Papierfabrik Ortmann/Pernitz im Bezirk Wiener Neustadt zu einer chemischen Reaktion mit Überhitzung. 100 Feuerwehrleute rückten aus.

0 Kommentare

Aufgrund der Vermischung zweier Substanzen, die offensichtlich nicht zusammengehören, kam es in einem großen.Tank der Papierfabrik Ortmann/Pernitz zu einer sogenannten exothermen Reaktion. Dadurch erhöhte sich die Temperatur in dem Behälter und ein Chemikaliengemisch trat aus.

Die Dekontaminationseinheit der Feuerwehr bezog Stellung.
Die Dekontaminationseinheit der Feuerwehr bezog Stellung.(Bild: FF Wiener Neustadt)

Ausbreitung der Chemikalien verhindert
Der Fahrer des Lkw wurde vorsorglich von der Rettung ins Wiener Neustädter Krankenhaus gebracht, das er allerdings nach einer gründlichen Untersuchung wieder verlassen konnte. Die sofort angerückte Betriebsfeuerwehr konnte die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung der chemischen Substanzen binnen kurzer Zeit bannen. 

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war zur Papierfabrik ausgerückt.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war zur Papierfabrik ausgerückt.(Bild: FF Wiener Neustadt)

Proben brachten Entwarnung
Derweil rückten rund 100 Einsatzkräfte weiterer sieben Feuerwehren der Region an.  Nachdem die Erhitzung der Chemikalien durch Abkühlung unterbunden worden war, rückten Schadstoffspezialisten der Feuerwehr in Chemieschutzanzügen zur Gefahrnestelle vor und entnahmen Proben. Nach einer Beurteilung dieser Proben durch Chemiker vor Ort konnte aber Entwarnung gegeben werden. „Für die Umgebung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, betonte Werksleiter Andreas Greiner bei der Einsatznachbesprechung. 

Niederösterreich
12.03.2026 13:15
Niederösterreich

