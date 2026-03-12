Tank falsch befüllt: Chemie-Alarm in Papierfabrik

Proben brachten Entwarnung

Derweil rückten rund 100 Einsatzkräfte weiterer sieben Feuerwehren der Region an. Nachdem die Erhitzung der Chemikalien durch Abkühlung unterbunden worden war, rückten Schadstoffspezialisten der Feuerwehr in Chemieschutzanzügen zur Gefahrnestelle vor und entnahmen Proben. Nach einer Beurteilung dieser Proben durch Chemiker vor Ort konnte aber Entwarnung gegeben werden. „Für die Umgebung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, betonte Werksleiter Andreas Greiner bei der Einsatznachbesprechung.