Soll Auftakt sein

Buslinie soll Tirol ab 2027 mit Bayern verbinden

Tirol
12.03.2026 17:00
Künftig soll zwischen Tirol und Bayern ein Bus verkehren (Symbolbild).
Künftig soll zwischen Tirol und Bayern ein Bus verkehren (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Eine neue, ab 2027 geplante Buslinie zwischen Jenbach in Tirol und Tegernsee in Bayern soll den Auftakt für weitere grenzüberschreitende Buslinien in Österreich bilden. Das Projekt soll auch den Verkehrsknotenpunkt Jenbach sowie das Zillertal entlasten und in Bezug auf die Fahrzeit mit dem Auto konkurrieren können.

Es würden künftig „noch eine Handvoll an weiteren Interregio-Buslinien folgen“, stellte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck in Aussicht, wollte sich aber auf keine konkrete Zahl festlegen, wie die Presseagentur APA berichtet.

Der Bund plant für die Interregio-Linien insgesamt 12 Millionen Euro ein. Wie viele Bundesmittel in das konkrete Tirol-Bayern-Busprojekt fließen werden, ließ der Minister offen. Die Kosten für die Buslinie zwischen Jenbach und Tegernsee werden sich laut Hanke jedenfalls das Land Tirol, der Freistaat Bayern und der Bund teilen.

Zitat Icon

Mit der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2027 wird der Betrieb im Stundentakt aufgenommen.

Verkehrsminister Peter Hanke

Bild: Martin A. Jöchl

Stundentakt ab zweiter Jahreshälfte 2027
Hanke erklärte, dass das Projekt im Sommer ausgeschrieben werde. „Mit der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2027 wird der Betrieb im Stundentakt aufgenommen“, legte er sich in dieser Sache fest.

Das Tirol-Bayern-Projekt müsse dabei als „erster Aufschlag“ für schnellere und direkte Busverbindungen über die Grenzen in ganz Österreich verstanden werden, führte der Verkehrsminister aus.

Verbindung „konkurrenzfähig mit dem Auto“
Mit der Buslinie zwischen Tirol und Bayern ließe sich „eine vorhandene Lücke schließen“, meinte Hanke. Das Projekt zeige auch, dass „der öffentliche Verkehr nicht an der Grenze endet“, meinte Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) außerdem. Mit der kommenden Busverbindung sei man, was die Fahrzeit betreffe, „konkurrenzfähig mit dem Auto“. Nicht zuletzt sei diese Verbindung auch für den „Verkehrsknotenpunkt Jenbach“ und die „Tourismusregion Zillertal“ von großer Bedeutung, so der Verkehrslandesrat.

Tirol
12.03.2026 17:00
Tirol

