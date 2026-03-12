Buslinie soll Tirol ab 2027 mit Bayern verbinden

Verbindung „konkurrenzfähig mit dem Auto“

Mit der Buslinie zwischen Tirol und Bayern ließe sich „eine vorhandene Lücke schließen“, meinte Hanke. Das Projekt zeige auch, dass „der öffentliche Verkehr nicht an der Grenze endet“, meinte Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) außerdem. Mit der kommenden Busverbindung sei man, was die Fahrzeit betreffe, „konkurrenzfähig mit dem Auto“. Nicht zuletzt sei diese Verbindung auch für den „Verkehrsknotenpunkt Jenbach“ und die „Tourismusregion Zillertal“ von großer Bedeutung, so der Verkehrslandesrat.