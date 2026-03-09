Klinkenputzen in Rom: Auch positiv für Tirol?

Brenner Basistunnel zum Scheitern verurteilt

Hanke sprach nach dem Treffen von „positiven Gesprächen“. Die Frage ist nur, ob diese Gespräche auch positiv für Tirol waren! Es nützen uns Tirolerinnen und Tirolern die positivsten Gespräche wenig bis gar nichts, wenn am Ende des Tages der Transitverkehr durch das Land wieder zunimmt. Jährlich 2,5 Millionen Lkw über den Brenner sind nämlich jetzt schon viel zu viele. Werden die Verbote gelockert, dann ist es so sicher wie das Amen im Gebet, dass die Zahl weiter steigt.