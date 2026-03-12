Feldkirch erhält Bundes- Finanzspritze

Projektstart noch im Frühjahr

Im Mobilitätsbereich wird ein Masterplan für Fußwege ausgearbeitet. Ergänzend dazu werden Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, des öffentlichen Verkehrs und der Ladeinfrastruktur geprüft und integriert. Diese Schritte dienen der Reduktion verkehrsbedingter Emissionen und sollen gleichzeitig die Attraktivität umweltfreundlicher Mobilitätsformen erhöhen. In den kommenden Wochen wird der Kooperationsvertrag mit dem Klima- und Energiefond unterzeichnet. Der Projektstart ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.