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Frontalcrach im Tunnel

Grazerin bei Unfall mit Alkolenker schwer verletzt

Steiermark
14.03.2026 08:57
Beim Crash wurde die 59-Jährige schwer verletzt.
Beim Crash wurde die 59-Jährige schwer verletzt.(Bild: Feuerwehr Gössendorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Freitagnacht kollidierten im Himmelreichtunnel im Bezirk Graz-Umgebung zwei Pkw frontal. Eine 59-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Der zweite beteiligte Lenker wurde ebenso verletzt, er war stark alkoholisiert.

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Am Freitag gegen 22.50 Uhr war eine 59-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der B73 bei Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs. Im Himmelreichtunnel kam ihr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Tunnel zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.

25-Jähriger stark alkoholisiert
Die 59-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzung. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ebenso in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest mit dem Mann ergab eine starke Alkoholisierung.

Der Himmelreichtunnel musste für die Dauer des Einsatzes von 22.50 Uhr bis 1.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden durchgeführt.

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