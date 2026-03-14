Grazerin bei Unfall mit Alkolenker schwer verletzt

Am Freitag gegen 22.50 Uhr war eine 59-jährige Grazerin mit ihrem Pkw auf der B73 bei Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) unterwegs. Im Himmelreichtunnel kam ihr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Tunnel zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.