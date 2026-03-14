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Wegen Herkunft: Schauspieler kann nicht zu Oscars

Society International
14.03.2026 09:49
Motaz Malhees kann wegen seiner palästinensischen Herkunft nicht zu den Oscars einreisen.
Motaz Malhees kann wegen seiner palästinensischen Herkunft nicht zu den Oscars einreisen.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
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Von krone.at

Der Schauspieler Motaz Malhees spielt eine der Hauptrollen im Film „The Voice of Hind Rajab“. Dieser ist auch für die Oscars nominiert, die in der Nacht auf Montag in Hollywood stattfinden. Trotz seiner wichtigen Rolle kann Malhees nicht zur Verleihung kommen – Grund dafür sei ein von Trump verhängtes Einreiseverbot.

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„Ich darf wegen meiner palästinensischen Staatsbürgerschaft nicht in die USA einreisen“, schreibt der Schauspiel-Star auf seinem Instagram-Account. Deshalb werde er die diesjährigen Academy Awards verpassen, bei denen auch ein Film nominiert ist, in dem er eine Hauptrolle spielt.

„The Voice of Hind Rajab“
Im Film „The Voice of Hind Rajab“, geht es um ein fünfjähriges palästinensisches Mädchen, das 2024 von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet wurde. Malhees spielt darin die Rolle eines Callcenter-Mitarbeiters des Roten Halbmonds, der versucht, ihr zu helfen.

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USA: Einreisebeschränkungen aus „Sicherheitsgründen“
Anfang 2026 wurden die Einreisebestimmungen in die USA verschärft. Donald Trump erklärte in einer Rede: „Ich bin entschlossen, die Einreise von Personen, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellte oder bestätigte Reisedokumente verwenden, vollständig einzuschränken und zu begrenzen“. Die Einschränkung der Einreise von Personen aus bestimmten Ländern begründete der US-Präsident mit Sicherheitsgründen.

„Könnt mich nicht zum Schweigen bringen“
In einem Interview mit „Zeteo“ sagte Malhees, die anderen palästinensischen Darsteller des Films hätten eine Staatsbürgerschaft, die ihnen Reisen in die USA erlaube. Er selbst besitze aber nur einen palästinensischen Pass. Auf Instagram schreibt er dazu: „Es tut weh. Aber die Wahrheit ist: Ihr könnt Reisepässe sperren. Aber ihr könnt keine Stimme zum Schweigen bringen.“

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