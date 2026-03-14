Wegen Herkunft: Schauspieler kann nicht zu Oscars

„Könnt mich nicht zum Schweigen bringen“

In einem Interview mit „Zeteo“ sagte Malhees, die anderen palästinensischen Darsteller des Films hätten eine Staatsbürgerschaft, die ihnen Reisen in die USA erlaube. Er selbst besitze aber nur einen palästinensischen Pass. Auf Instagram schreibt er dazu: „Es tut weh. Aber die Wahrheit ist: Ihr könnt Reisepässe sperren. Aber ihr könnt keine Stimme zum Schweigen bringen.“