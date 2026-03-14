Wegen Herkunft: Schauspieler kann nicht zu Oscars

Der Schauspieler Motaz Malhees spielt eine der Hauptrollen im Film „The Voice of Hind Rajab“. Dieser ist auch für die Oscars nominiert, die in der Nacht auf Montag in Hollywood stattfinden. Trotz seiner wichtigen Rolle kann Malhees nicht zur Verleihung kommen – Grund dafür sei ein von Trump verhängtes Einreiseverbot.
„Ich darf wegen meiner palästinensischen Staatsbürgerschaft nicht in die USA einreisen“, schreibt der Schauspiel-Star auf seinem Instagram-Account. Deshalb werde er die diesjährigen Academy Awards verpassen, bei denen auch ein Film nominiert ist, in dem er eine Hauptrolle spielt.
„The Voice of Hind Rajab“
Im Film „The Voice of Hind Rajab“, geht es um ein fünfjähriges palästinensisches Mädchen, das 2024 von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet wurde. Malhees spielt darin die Rolle eines Callcenter-Mitarbeiters des Roten Halbmonds, der versucht, ihr zu helfen.
USA: Einreisebeschränkungen aus „Sicherheitsgründen“
Anfang 2026 wurden die Einreisebestimmungen in die USA verschärft. Donald Trump erklärte in einer Rede: „Ich bin entschlossen, die Einreise von Personen, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellte oder bestätigte Reisedokumente verwenden, vollständig einzuschränken und zu begrenzen“. Die Einschränkung der Einreise von Personen aus bestimmten Ländern begründete der US-Präsident mit Sicherheitsgründen.
„Könnt mich nicht zum Schweigen bringen“
In einem Interview mit „Zeteo“ sagte Malhees, die anderen palästinensischen Darsteller des Films hätten eine Staatsbürgerschaft, die ihnen Reisen in die USA erlaube. Er selbst besitze aber nur einen palästinensischen Pass. Auf Instagram schreibt er dazu: „Es tut weh. Aber die Wahrheit ist: Ihr könnt Reisepässe sperren. Aber ihr könnt keine Stimme zum Schweigen bringen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.