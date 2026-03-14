Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trio gegen Duo

Tirol: Bei Streit auch Messer und Machete gezückt

Tirol
14.03.2026 08:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: JÜRGEN RADSPIELER)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Mehrere Streifen der Polizei waren am Freitagabend in der Tiroler Landeshauptstadt gefordert. Grund dafür: Ein einheimisches Trio war mit einem ausländischen Duo in einen Streit geraten. Auch die Messer bzw. eine Machete wurde gezückt.

0 Kommentare

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 17.45 Uhr. Im Stadtteil Hötting traf das Trio – bestehend aus zwei Männern im Alter von 26 Jahren und einer 22-Jährigen – auf das Duo, das sich aus einem Kenianer (21) und einem Somalier (22) zusammensetzte. In weiterer Folge kam es zu einem heftigen Streit.

Zitat Icon

Die Situation eskalierte schließlich und die Kontrahenten gingen teilweise mit einem Messer bzw. einer Machete bewaffnet aufeinander los.

Ein Sprecher der Polizei

Mehrere Waffen sichergestellt
„Die Situation eskalierte schließlich und die Kontrahenten gingen teilweise mit einem Messer bzw. einer Machete bewaffnet aufeinander los“, so die Ermittler. Mehrere Polizeistreifen rückten an und konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und die Gruppen trennen. Auch mehrere Waffen – darunter die Machete – stellten die Beamten sicher. 

Lesen Sie auch:
Der 44-Jährige zückte plötzlich ein Messer und bedrohte damit seinen Kontrahenten.
Gefährliche Drohung
Bei Streit ums Parken zückte Mann plötzlich Messer
24.02.2026

Anzeige an die Staatsanwaltschaft
Alle fünf Personen, die in den Streit involviert waren, erlitten lediglich leichte Verletzungen und keine Stichwunden. „Eine ärztliche Versorgung wurde von allen verweigert.“ Nach Abschluss der Ermittlungen folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
14.03.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
166.119 mal gelesen
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
164.709 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
156.992 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2169 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1322 mal kommentiert
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1053 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf