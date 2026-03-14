Tirol: Bei Streit auch Messer und Machete gezückt

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 17.45 Uhr. Im Stadtteil Hötting traf das Trio – bestehend aus zwei Männern im Alter von 26 Jahren und einer 22-Jährigen – auf das Duo, das sich aus einem Kenianer (21) und einem Somalier (22) zusammensetzte. In weiterer Folge kam es zu einem heftigen Streit.