OP-Blockade: Ärger an Stadtgrenze besonders groß

„Arzt kann seine Patienten gar nicht selbst operieren“

Dass die Landesgrenze gerade im dicht besiedelten südlichen Wiener Umland mitunter verschwimmt, belegen die Zahlen: 25.000 Menschen pendeln täglich aus dem Bezirk Mödling zur Arbeit nach Wien. Knapp 28.000 sind es in die andere Richtung. „Es gibt auch viele Arbeitnehmer aus unserem Bezirk, die in Gesundheitsberufen in der Bundeshauptstadt tätig sind“, weiß Zeidler-Beck. Und gerade das verschärft die Problematik zusätzlich: „Denn oft hat der Arzt des Vertrauens seine Ordination hier, ist aber in einem Wiener Krankenhaus beschäftigt“, erklärt die Abgeordnete. Die Folge des unseligen Gastpatienten-Streits: „Dieser Arzt kann seine eigenen Patienten dann im Fall des Falles gar nicht selbst operieren.“