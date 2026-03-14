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F1 Academy in China

Felbermayr rast beim Auftakt direkt aufs Podest

Motorsport
14.03.2026 08:18
Emma Felbermayr
Emma Felbermayr(Bild: Instagram/emmafelbermayr)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Motorsport-Hoffnung Emma Felbermayr ist beim Saisonauftakt der F1 Academy in China als Dritte aufs Podest gefahren. Im ersten von zwei Rennen in Shanghai verbesserte sich die Oberösterreicherin am Samstag noch um drei Positionen. Damit durfte sich die 19-Jährige, die in ihrem zweiten Jahr in der exklusiven Frauen-Rennserie mit Formel-4-Autos für Audi an den Start geht, direkt über einen Spitzenplatz freuen. Den Sieg holte sich die Niederländerin Nina Gademan.

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Das Hauptrennen auf dem Shanghai International Circuit im Rahmenprogramm der Formel 1 findet am Sonntag (3.40 Uhr) statt. Felbermayr wird vom dritten Startplatz ins Rennen gehen, am Samstag war die „Reverse Grid“-Regel angewendet worden.

Deshalb fuhren die ersten acht Pilotinnen im 18-köpfigen Fahrerfeld in umgedrehter Reihenfolge los.

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