Felbermayr rast beim Auftakt direkt aufs Podest

Motorsport-Hoffnung Emma Felbermayr ist beim Saisonauftakt der F1 Academy in China als Dritte aufs Podest gefahren. Im ersten von zwei Rennen in Shanghai verbesserte sich die Oberösterreicherin am Samstag noch um drei Positionen. Damit durfte sich die 19-Jährige, die in ihrem zweiten Jahr in der exklusiven Frauen-Rennserie mit Formel-4-Autos für Audi an den Start geht, direkt über einen Spitzenplatz freuen. Den Sieg holte sich die Niederländerin Nina Gademan.