Wohnmobil kollidierte mit Fußgänger

In der Vorarlberger Gemeinde Nenzing kam es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall: Ein Fußgänger wurde dabei von einem Wohnmobil erfasst und verletzt.
Der schwere Crash ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf dem Gemeindegebiet von Nenzing. Auf der Bazulstraße war gerade ein Wohnmobil taleinwärts unterwegs, als es zu der Kollision mit einem Fußgänger kam.
Dieser wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dabei verletzt. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.
