Zugticket wurde für Seniorin teurer

Eine Niederösterreicherin bekrittelt wieder einmal, dass Zugtickets mit einer Vorteilscard für Senioren teurer sind als mit anderen Karten. Die Preisgestaltung bleibt teils kompliziert.
Wir haben an dieser Stelle schon mehrfach über große Unterschiede bei der Preisgestaltung für Senioren bei öffentlichen Verkehrsmitteln berichtet. Auch der Pensionistenverband fordert seit Langem eine einheitliche Regelung für ganz Österreich. Leserin Susanne K. ist aufgefallen, dass sie als ausgewiesene Senioren mehr bezahlen muss. „Ich fahre einmal wöchentlich mit dem Zug von Baden nach Korneuburg. In den letzten Jahren hatte ich eine ÖBB-Vorteilscard. Dank dieser Ermäßigung bezahlte ich für die einfache Fahrt, bei Online-Buchung einen Tag vor Fahrtantritt, fünf Euro.“
Böses Erwachen
Als sie zu ihrem 65. Geburtstag die Karte verlängern wollte, bekam sie von den Bundesbahnen ein Schreiben mit Erlagschein für die ÖBB-Vorteilcard Senior, was sie sehr freute, weil sie mit einer weiteren Ermäßigung rechnete. Allerdings gab es bei der ersten Buchung mit der neuen Karte dann ein böses Erwachen. Statt der bisherigen fünf Euro sollte sie nun für die gleiche Strecke 7,20 Euro zahlen, also 14,40 Euro statt der bisherigen zehn für Hin- und Rückfahrt. Was eine Erhöhung des Preises von über 40 Prozent ausmache.
Fahrten nicht mehr frei wählbar
Obendrein handle sich nicht mehr um ein zeitungebundenes Ticket, sondern ein Ticket mit Zeitaufdruck. „Ich kann meine Abfahrt also nicht mehr frei wählen“, ärgert sich die Pensionistin. Ihre Anfrage bei den ÖBB war für sie nicht hilfreich, man empfahl ihr lediglich, die Vorteilscard Classic um 73 Euro zu kaufen.
Benachteiligung von Senioren sei nicht intendiert
Grund für die Preisgestaltung sind die unterschiedlichen Verkehrsverbünde. Eine Benachteiligung älterer Fahrgäste sei ausdrücklich nicht intendiert, wie uns der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) in einem ähnlichen Fall versicherte. Frau K. will sich von einer derart komplizierten Preisgestaltung nicht mehr aufhalten lassen. Sie ist mittlerweile auf ein Klimaticket-Senior Metropolregion umgestiegen und muss keine Einzeltickets mehr lösen.
