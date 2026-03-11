Zugticket wurde für Seniorin teurer

Böses Erwachen

Als sie zu ihrem 65. Geburtstag die Karte verlängern wollte, bekam sie von den Bundesbahnen ein Schreiben mit Erlagschein für die ÖBB-Vorteilcard Senior, was sie sehr freute, weil sie mit einer weiteren Ermäßigung rechnete. Allerdings gab es bei der ersten Buchung mit der neuen Karte dann ein böses Erwachen. Statt der bisherigen fünf Euro sollte sie nun für die gleiche Strecke 7,20 Euro zahlen, also 14,40 Euro statt der bisherigen zehn für Hin- und Rückfahrt. Was eine Erhöhung des Preises von über 40 Prozent ausmache.