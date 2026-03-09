Adler-Preis wird an Barbi Markovic verliehen

Zum zweiten Mal wird der Helena-Adler-Preis für rebellische Literatur vergeben. Die diesjährige Preisträgerin ist Barbi Marković. Sie erhält den Preis für ihr Buch „Stehlen, Schimpfen, Spielen“, das 2025 im Rowohlt Verlag erschienen ist.
Überreicht wird der Preis – eine Adler-Skulptur – am Sonntag um 11 Uhr im Salzburger Literaturhaus.
Die Übergabe erfolgt durch die Autorin Elke Laznia, die den Helena-Adler-Preis 2025 erhalten hatte. Sie gibt die Skulptur symbolisch an die neue Preisträgerin weiter.
Die Auszeichnung erinnert an die 2024 verstorbene österreichische Autorin Helena Adler und soll die österreichische Gegenwartsliteratur fördern.
