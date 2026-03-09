Neuer Wörthersee-Steg soll die Ostbucht aufwerten

Den zahlreichen Spaziergängern, Läufern und Radfahrern ist es am sonnigen Wochenende schon aufgefallen: In der Klagenfurter Wörthersee-Ostbucht wird gehämmert, gebohrt und gebaut – denn das „Ablaufdatum von 25 bis 30 Jahren“ des Anlegesteges der Wörtherseeschifffahrt wurde erreicht, wie Geschäftsführer Daniel Dörfler der „Krone“ bestätigt.