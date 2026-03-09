Geschäftsführer sackte Bankgarantie einfach ein

Vorsätzliches Fehlverhalten oder Malheur?

Verteidiger Gerd Endrich sprach von einer unklaren Vertragslage: „Mein Mandant ist davon ausgegangen, dass ihm das Geld zustünde“, da das Objekt nicht im vereinbarten Zustand zurückgegeben worden sei. Ein vorsätzliches Fehlverhalten liege nicht vor, vielmehr handle es sich um eine zivilrechtliche Streitigkeit, bei der man sich bereits auf einen Vergleich geeinigt hätte. Weshalb die Verteidigung für ihren Mandanten eine außergerichtliche Einigung, sprich, eine Diversion, anregte.