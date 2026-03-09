Tiere in Kärnten: Suche nach einem neuen Zuhause

Tierheime päppeln Vierbeiner auf, versorgen sie und versuchen, schnell einen passenden Platz zu finden. Bei manchen Hunden und Katzen geschieht das rascher als bei anderen.
„Manche Tiere kommen und sind quasi schon wieder vergeben“, erzählt Tierpflegerin Lena. Sie ist extra aus der Steiermark nach Villach gezogen um eine Lehre im Tierheim zu machen. Jetzt arbeitet sie jeden Tag mit bis zu 120 Katzen und 30 Hunden. So viele Vierbeiner haben maximal im Villacher Tierschutzhaus Platz. Aktuell leben 50 Katzen und 17 Hunde in der Pogöriacher Straße.
Manche schon länger, manche nur für wenige Tage. Bei der Auswahl im Tierheim gehen viele Menschen nämlich ähnlich vor, erklärt Lena: „Bei den Hunden sind es immer die kleinen Rassen, etwa Französische Bulldoggen oder Malteser, die schnell wieder eine neue Familie finden. Große schwarze Hunde oder andere Rassen haben es da viel schwerer.“ Oft scheitert es auch an ganz einfachen Dingen.
Kleine Kätzchen finden schneller einen Platz
„Eine kleine, ältere Dame kann natürlich nur schwer alleine einen riesigen Bernhardiner im Griff haben“, betont die Tierschützerin. Ganz nach dem Motto „Je lieber, desto schneller vermittelt“ geht es auch bei den Katzen zu. Kleine Kätzchen oder hübsch-gemusterte Tiere haben es einfacher, einen Platz zu finden, als ältere Katzen, die eventuell auch noch gesundheitliche Herausforderungen haben.
Und was am wichtigsten ist: Scheue Katzen und schlecht erzogene Hunde haben es am schwersten. „Deswegen kommen auch Trainer zu uns und alle Hunde haben Gassigeher“, sagt Lena.
