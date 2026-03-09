Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hilfe kam nicht

Kind (12) steckt 20 Minuten auf Klettergerüst fest

Wien
09.03.2026 14:30
Die Zwölfjährige bekam Angst und wollte nicht mehr weiter und nicht zurück.
Die Zwölfjährige bekam Angst und wollte nicht mehr weiter und nicht zurück.(Bild: Krone KREATIV/Hitz/Fiala)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Aufregung im beliebten Hochseilklettergarten Monki Park in der Millennium-City: Hoch oben auf einem Klettergerüst bekam ein Mädchen eine Panikattacke und wollte weder vor noch zurück. Als nach 20 Minuten keine „Rettung“ kam, schritt der Vater des Kindes ein – und hätte beinahe noch dafür zahlen müssen.

0 Kommentare

Die 12-Jährige war am Sonntag auf ein in der Luft hängendes Holzgestänge geklettert und hatte dann offenbar Angst bekommen. Nach Angaben des Vaters habe ein herbeigerufener Mitarbeiter lediglich gemeint, die Kleine müsse weiter oder zurückgehen. Also wollte er die Kleine selbst retten – was nicht so einfach möglich war ...

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.03.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Vater

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 17°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 17°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 16°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
5° / 16°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 17°
Symbol wolkig
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Hilfe kam nicht
Kind (12) steckt 20 Minuten auf Klettergerüst fest
Lückenschluss
Bald 2-Kilometer-Radweg auf Wiedner Hauptstraße
Damen und Herren stark
Atzgersdorf ist für den großen Wurf bereit
Mordprozess
Nachbarn in Wien erschossen: „Das war ein Unfall“
Gewinnspiel
Als Erste den Staffelmarathon in Wien eröffnen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine