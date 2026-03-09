Kind (12) steckt 20 Minuten auf Klettergerüst fest

Aufregung im beliebten Hochseilklettergarten Monki Park in der Millennium-City: Hoch oben auf einem Klettergerüst bekam ein Mädchen eine Panikattacke und wollte weder vor noch zurück. Als nach 20 Minuten keine „Rettung“ kam, schritt der Vater des Kindes ein – und hätte beinahe noch dafür zahlen müssen.
Die 12-Jährige war am Sonntag auf ein in der Luft hängendes Holzgestänge geklettert und hatte dann offenbar Angst bekommen. Nach Angaben des Vaters habe ein herbeigerufener Mitarbeiter lediglich gemeint, die Kleine müsse weiter oder zurückgehen. Also wollte er die Kleine selbst retten – was nicht so einfach möglich war ...
