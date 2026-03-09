So viele Rubel casht Kneissl in Putins Russland

In ihrer Funktion der Leiterin des eigens für sie geschaffenen Thinktank „G.O.R.K.I“ an der Staatlichen Universität St. Petersburg soll Kneissl bisher 22 Millionen Rubel (etwa 244.000 Euro) erhalten haben. Darüber hinaus soll sich die 61-Jährige für Auftritte im russischen Staatsfernsehen „Perwy Kanal“ bezahlen lassen haben. Den Buchhaltungsunterlagen zufolge hat sie für sechs Sendungen jeweils rund 200.000 Rubel eingenommen. Dies entspricht umgerechnet 2200 Euro pro Auftritt. Insgesamt dürfe Kneissl vom Putin-Fernsehen umgerechnet 13.000 Euro erhalten haben.