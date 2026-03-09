Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leak enthüllt

So viele Rubel casht Kneissl in Putins Russland

Außenpolitik
09.03.2026 16:55
Kneissl war zwischen 2017 und 2019 von der FPÖ nominierte Außenministerin. 2023 übersiedelte sie ...
Kneissl war zwischen 2017 und 2019 von der FPÖ nominierte Außenministerin. 2023 übersiedelte sie nach Russland.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

Seit über zwei Jahren lebt die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneissl in Russland. Recherchen konnten nun ihr Gehalt enthüllen.

0 Kommentare

Als tierlieb, bodenständig und Mitglied einer Dorfgemeinschaft präsentiert sich die umstrittene österreichische Ex-Politikerin auf Social Media. Bezahlt wird sie von vom Kreml finanzierten stattlichen Einrichtungen. In welchem Ausmaß, konnten erstmals Untersuchungen des russischen Exilmediums „Novaya Gazeta Europe“ in Kooperation mit dem „Standard“ ans Tageslicht bringen.

In ihrer Funktion der Leiterin des eigens für sie geschaffenen Thinktank „G.O.R.K.I“ an der Staatlichen Universität St. Petersburg soll Kneissl bisher 22 Millionen Rubel (etwa 244.000 Euro) erhalten haben. Darüber hinaus soll sich die 61-Jährige für Auftritte im russischen Staatsfernsehen „Perwy Kanal“ bezahlen lassen haben. Den Buchhaltungsunterlagen zufolge hat sie für sechs Sendungen jeweils rund 200.000 Rubel eingenommen. Dies entspricht umgerechnet 2200 Euro pro Auftritt. Insgesamt dürfe Kneissl vom Putin-Fernsehen umgerechnet 13.000 Euro erhalten haben.

Der Propaganda zu Diensten
„Perwy Kanal“ zählt zu den größten russischen TV-Kanälen und spielt eine tragende Rolle im Propagandaapparat des russischen Machthabers. Der Sender ist seit 2022 von den USA sanktioniert. In der EU steht der Geschäftsführer des Senders, der auch ein bekannter Moderator und Hetzer ist, auf der Sanktionsliste.

Durch Kneissls Auftritte zieht sich ein roter Faden. Als vermeintliche Exil-Europäerin lobt sie angebliche Freiheiten in Russland, die Europa angeblich verloren hätte. „Man darf keine klugen Fragen mehr stellen, man darf nichts mehr diskutieren“, erklärte sie etwa vergangenen April in Bezug auf die Meinungsfreiheit in der EU. Dass die Menschen in Russland wegen ihrer Meinung oft gewaltige Haftstrafen samt grausamer Folter ertragen müssen, blendet sie völlig aus.

Lesen Sie auch:
Die Ex-Politikerin war seit 2022 nicht mehr in ihrer Heimat.
„Schmutzige Angriffe“
Kneissl in Opferrolle: „Trauere mit meinen Tieren“
02.02.2026
Hyänen-Sager
Kneissl nach Eklat: EU im Bann totalitären Denkens
29.01.2026

Politischer Zweck im Mittelpunkt
Für den Kommunikationswissenschafter Matthias Karmasin liegt das Problem insbesondere darin, dass Kneissl nicht in einem TV-Format auftrete, das sich mit journalistischer Distanz der Kontrolle und Kritik einer kriegsführenden Partei widmen würde. „Das ist kein Journalismus im Sinne europäischer Standards“, erklärt Karmasin. Hier stehe der politische Zweck im Mittelpunkt.

Dies gilt für den Desinformationsforscher Serge Poliakoff von der Universität Amsterdam auch für die Stelle an der Petersburger Universität: „Das sieht nach einem Versuch aus, Personen zu legitimieren, die für das Propagandasystem, zu dem sie gehören, wichtig sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
09.03.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Russland
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.056 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.263 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.678 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2270 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2236 mal kommentiert
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1304 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Außenpolitik
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Leak enthüllt
So viele Rubel casht Kneissl in Putins Russland
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Nach Weißmann-Aus
Babler: Wunsch nach Frau an der Spitze des ORF
Mussten umdisponieren
NEOS warten mit Überraschung für EU-Top-Job auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf