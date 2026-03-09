Auch in Spitzengastro „sind Gäste preissensitiv“

Bei der Präsentation des neuen „Falstaff“-Restaurantguides stand die heimische Spitzengastronomie im Rampenlicht – und ein Name ganz besonders: Fabian Günzel wurde zum Koch des Jahres gekürt. Eine Auszeichnung, die in der Branche zwar äußerstes Gewicht hat, die der Geehrte selbst aber bemerkenswert nüchtern einordnet. Auch mit dem Fokus auf die Veränderungen in der Gastronomiewelt, die, wie so vieles, zu einem großen Teil der Teuerung geschuldet sind.