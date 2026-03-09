Nach medizinischem Notfall von Dach gerettet

Der Patient wurde anschließend in das LKH Villach gebracht. Ein Einschreiten der ebenfalls alarmierten Feuerwehren St. Ruprecht und Zauchen war nicht mehr erforderlich. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten, das Rote Kreuz sowie der FF-Arzt der Hauptfeuerwache.