Nach medizinischem Notfall von Dach gerettet

Ein medizinischer Notfall auf einem Hausdach hat am Montag in Villach-St. Ruprecht in Kärnten einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Patient konnte geborgen und ins Spital gebracht werden.
Am Montagvormittag ist es im Villacher Stadtteil St. Ruprecht zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gekommen. Gegen 11.30 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit der örtlich zuständigen Freiwilligen Feuerwehr St. Ruprecht sowie der FF Zauchen von der Feuerwehrleitstelle Villach zu einer Personenrettung alarmiert.
„Laut Erstmeldung befand sich eine Person nach einem medizinischen Notfall auf dem Dach eines Hauses und konnte dieses selbstständig nicht verlassen“, informiert die Hauptfeuerwache Villach.
Patient mittels Korbtrage geborgen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Mann bereits von einem Team des Roten Kreuzes versorgt. „Nachdem der Mann durch unseren Feuerwehrarzt medizinisch erstversorgt worden war, konnte der Verletzte schonend mittels Korbtrage und Hubrettungsgerät vom Hausdach gehoben werden“, berichtet Einsatzleiter OBI Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach.
Der Patient wurde anschließend in das LKH Villach gebracht. Ein Einschreiten der ebenfalls alarmierten Feuerwehren St. Ruprecht und Zauchen war nicht mehr erforderlich. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten, das Rote Kreuz sowie der FF-Arzt der Hauptfeuerwache.
