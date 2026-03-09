Sechs Ungekrönte blasen zur Jagd auf den Thron!

Eklat um Jose Mourinho: „50 Mal Verräter genannt!“
Rot für Kick-Jubel
Die begehrteste Trophäe im europäischen Klubfußball blieb sogar für einige der erfolgreichsten Fußballlegenden aller Zeiten ein unerfüllter Traum. Sechs Superstars machen sich aktuell Hoffnung auf ihre erste Thron-Besteigung ...
Zlatan Ibrahimović jagte ihm ebenso ein ganzes Fußballerleben vergebens hinterher wie Lothar Matthäus, der Brasilianer Ronaldo oder Gigi Buffon – dem Champions-League-Pokal, der begehrtesten Trophäe im europäischen Klubfußball. In dieser Hinsicht in die Fußstapfen obiger Legenden zu treten, gilt es zu vermeiden. Vor allem für die Ausnahmekönner der aktuellen Generation.
