Sechs Ungekrönte blasen zur Jagd auf den Thron!

Zlatan Ibrahimović jagte ihm ebenso ein ganzes Fußballerleben vergebens hinterher wie Lothar Matthäus, der Brasilianer Ronaldo oder Gigi Buffon – dem Champions-League-Pokal, der begehrtesten Trophäe im europäischen Klubfußball. In dieser Hinsicht in die Fußstapfen obiger Legenden zu treten, gilt es zu vermeiden. Vor allem für die Ausnahmekönner der aktuellen Generation.