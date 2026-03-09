Babler: Wunsch nach Frau an der Spitze des ORF

Nach dem Rücktritt des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann nach Bekanntwerden der Vorwürfe rund um sexuelle Belästigung und einer Mitarbeiterin steht nun die Frage nach der Nachfolge im Raum. Seitens der Politik wurde der Rücktritt mehrheitlich als notwendige Konsequenz eingestuft und eine transparente Nachbesetzung gefordert.

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) sprach von einem „notwendigen Schritt, damit das hohe Ansehen des ORF keinen Schaden nimmt“. Die Entscheidung über die Nachfolge liege zwar beim Stiftungsrat, dennoch würde es dem ORF und der Gesellschaft guttun, wenn künftig eine Frau an der Spitze stehe, so Babler.