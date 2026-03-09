Nachbarn in Wien erschossen: „Das war ein Unfall“

Unfall, Notwehr – oder doch Mord?

„Das war mehr oder weniger ein Unfall“, versucht sich der 50-Jährige vor den Geschworenen zu rechtfertigen. Eine bisher unbekannte Verantwortung – bei der Polizei sprach er noch von Notwehr, denn der Iraner sei einfach mit einem Messer auf ihn losgegangen. Gefunden wurde ein solches aber nie. Dass er das erfunden hatte, gibt der Wiener jetzt zu: „Ich hab' Panik gehabt.“