Handball-Unternehmer mit Vision: Halle für Mödling

Conny Wilczynski zählt zu den renommiertesten Handball-Experten des Landes. Schon in seiner aktiven Zeit wusste er auf der Platte zu begeistern, heute agiert er als umtriebiger Unternehmer und Handball-Experte. In „Handball – Das Magazin“ spricht er über seine aktuelle Hingabe zum Projekt „Greenbox“. Außerdem lassen wir den 17. Spieltag der HLA Meisterliga Revue passieren und beziehen und auf das Frauen- und Herren-Nationalteam.