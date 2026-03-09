Tanktourismus: Jetzt geht Slowenen der Sprit aus

Irre! Fan zieht Stecker raus, VAR-Monitor schwarz
Wirbel in Deutschland
Bei unseren Nachbarn sind Treibstoffpreise wesentlich günstiger – und das hat Folgen: Die Tankstelle in Prevalje (Slowenien) wurde von Kärntnern leergekauft, in der Nacht auf Dienstag sollen auch hier die Preise steigen. Ein Lokalaugenschein.
Nur zwölf Autominuten vom Kärntner Bleiburg entfernt liegt das slowenische Prevalje – ein überschaubarer Ort mit knapp 4600 Einwohnern. Obwohl die Gemeinde nicht vom Tourismus lebt, erfreute sie sich dieser Tage besonders vieler Besucher. Und alle haben eins im Sinn: tanken.
