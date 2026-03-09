Tanktourismus: Jetzt geht Slowenen der Sprit aus

Nur zwölf Autominuten vom Kärntner Bleiburg entfernt liegt das slowenische Prevalje – ein überschaubarer Ort mit knapp 4600 Einwohnern. Obwohl die Gemeinde nicht vom Tourismus lebt, erfreute sie sich dieser Tage besonders vieler Besucher. Und alle haben eins im Sinn: tanken.