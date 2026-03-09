Slot: „Mag den Fußball der Premier League nicht“

„Die meisten Spiele, die ich in der Premier League sehe, bereiten mir keine Freude“, so Slot. „Wenn ich mir andere Ligen anschaue, wird meiner Meinung nach nicht so viel Wert auf Standardsituationen gelegt. Wenn ich mir ein Spiel der Eredivisie anschaue, sehe ich, dass Tore aberkannt und Fouls an Torhütern gepfiffen werden. Hier dagegen kann man einem Torwart fast ins Gesicht schlagen, und der Schiedsrichter sagt trotzdem: ‘Spielt einfach weiter‘. Gefällt mir das? Mein Fußballherz mag das nicht. Wenn Sie mich fragen, was ich unter Fußball verstehe, dann denke ich an die Mannschaft von Barcelona vor 10 bis 15 Jahren.“