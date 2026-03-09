Slot: „Mag den Fußball der Premier League nicht“

Trainer Arne Slot ist beim FC Liverpool ohnehin seit Wochen angezählt. Doch nun ist der Niederländer auch noch ganz offen über Englands Liga hergezogen. „Ich mag den Fußball der Premier League nicht“, schimpft Slot in der Pressekonferenz.
„Die meisten Spiele, die ich in der Premier League sehe, bereiten mir keine Freude“, so Slot. „Wenn ich mir andere Ligen anschaue, wird meiner Meinung nach nicht so viel Wert auf Standardsituationen gelegt. Wenn ich mir ein Spiel der Eredivisie anschaue, sehe ich, dass Tore aberkannt und Fouls an Torhütern gepfiffen werden. Hier dagegen kann man einem Torwart fast ins Gesicht schlagen, und der Schiedsrichter sagt trotzdem: ‘Spielt einfach weiter‘. Gefällt mir das? Mein Fußballherz mag das nicht. Wenn Sie mich fragen, was ich unter Fußball verstehe, dann denke ich an die Mannschaft von Barcelona vor 10 bis 15 Jahren.“
„Jeder kann gegen jeden gewinnen“
Immerhin: Die Premier League wäre, wenn schon nicht sehenswert, dann zumindest interessant. „Weil es so hart umkämpft ist, und das macht diese Liga so großartig. Jeder kann gegen jeden gewinnen, aber als jemand, der gerne Fußball schaut, ohne sich dafür zu interessieren, wer gewinnt oder verliert, sondern einfach nur zum Vergnügen, denke ich, dass es jetzt einen großen Unterschied zu vor drei oder vier Jahren in der Premier League gibt.“
