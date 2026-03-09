So retteten die Ebersteiner ihren Nahversorger

Eine solche Rettungsaktion für den Erhalt des Nahversorgers in einem 1260-Seelen-Ort ist nicht alltäglich: Das Geschäft in Eberstein, das jahrelang Verluste machte, konnte gerettet werden und sichert somit die Versorgung in der Gemeinde. Die „Krone“ schaute sich die Situation vor Ort an.