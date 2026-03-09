So retteten die Ebersteiner ihren Nahversorger

Hauchdünner Sieg für Grüne in Baden-Württemberg
Schlappe für die FDP
1260 Bewohner ohne Geschäft, das geht nicht! Ein fünfköpfiges Team sorgt dafür, dass der ADEG-Nahversorger im Ort weiterhin offen hat. Und der Bürgermeister sponsert sein Gehalt.
Eine solche Rettungsaktion für den Erhalt des Nahversorgers in einem 1260-Seelen-Ort ist nicht alltäglich: Das Geschäft in Eberstein, das jahrelang Verluste machte, konnte gerettet werden und sichert somit die Versorgung in der Gemeinde. Die „Krone“ schaute sich die Situation vor Ort an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.