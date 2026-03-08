Vorteilswelt
Tolle Ermäßigungen

„Krone“ lädt auch heuer zum Skitag nach Kitzbühel

Tirol
08.03.2026 15:00
Ein herrliches Panorama ist hoffentlich garantiert, wenn der Skitag von „Krone“ und KitzSki ...
Ein herrliches Panorama ist hoffentlich garantiert, wenn der Skitag von „Krone“ und KitzSki steigt.(Bild: KitzSki/Michael Werlberger)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Das Frühjahr bietet die schönsten Skitage, die „Krone“ und KitzSki laden am 22. März mit tollen Ermäßigungen ein. Wer Lust hat, kann auch mit dem Streckenrekordler Fritz Strobl auf die Streif!

0 Kommentare

Dieses Skivergnügen hat schon Tradition und am Sonntag, 22. März, ist es wieder so weit: „Krone“ und KitzSki laden zum Pistenvergnügen ein! Eine tolle Gelegenheit, um die legendäre Streif und das Skigebiet rund um den Hahnenkamm zu erkunden.

Mit dabei ist – wohl zur Freude der Skifans – auch diesmal Streckenrekordhalter Fritz Strobl. Der Kärntner versteht es stets, in unnachahmlicher Weise mit Fachwissen und Humor, den Lesern die Schlüsselstellen zwischen Mausefalle und Zielhang näherzubringen.

Streckenrekordler Fritz Strobl ist auch heuer wieder mit dabei.
Streckenrekordler Fritz Strobl ist auch heuer wieder mit dabei.(Bild: Christof Birbaumer)

Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Starthaus der Streif. Wer das Skigebiet mit seinen 233 Abfahrtskilometern lieber auf eigene Faust erkunden will, ist beim Skitag ebenfalls richtig. Freie Fahrt auf allen Pisten!

Skiticket kostet an diesem Tag nur die Hälfte
Die Preise können sich definitiv sehen lassen, denn der Tagesskipass kostet für Erwachsene 36 Euro, Jugendliche bezahlen 27 Euro und Kinder 18 Euro.

Und so funktioniert es: Bitte einfach Kupon (zu finden in der Sonntagausgabe der „Tiroler Krone“ vom 8. März) ausschneiden und an einer der Kassen einlösen – etwa an der Station Hahnenkammbahn in Kitzbühel oder Maierlbahn in Kirchberg.

Vergünstigte Speisen gibt es im Bergrestaurant Pengelstein.
Vergünstigte Speisen gibt es im Bergrestaurant Pengelstein.(Bild: Christof Birbaumer)

Nach Pistengaudi braucht es eine Stärkung
Auch für eine kostengünstige Stärkung ist gesorgt: Im Bergrestaurant Pengelstein gibt es Spaghetti Bolognese sowie ein kleines Getränk um 13 Euro. Ein Wiener Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat inklusive kleines Getränk können die Teilnehmer um 16 Euro genießen – dazu Live-Musik von den „Fuchsbuam“!

Beim Skiservice KitzSport (im Restaurantgebäude) gibt’s den perfekten Schliff für den Skitag, ebenfalls 50 Prozent ermäßigt.

Gerne also jetzt den 22. März vormerken – die Berge rund um Kitzbühel rufen zum „Krone“-Skitag! 

Tirol
08.03.2026 15:00
