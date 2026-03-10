Vorteilswelt
Thomas Grochar darf über Bronze in Kombi jubeln

Wintersport
10.03.2026 14:27
Viertes Edelmetall an einem für Österreich erfolgreichen Dienstag bei den Paralympics! Thomas Grochar hat sich in der alpinen Kombi die Bronzemedaille gesichert. 

Thomas Grochar durfte im Stehendbewerb über Bronze jubeln. Dabei schien sich schon ein bitterer Tag bei den Paralympics für ihn abzuzeichnen.

Grochar war eigentlich schon auf „Blechkurs“, ehe der führende Russe Alexej Bugajew im Slalom mit rund 1,8 Sekunden Vorsprung und dem Ziel vor Augen stürzte und damit Grochars Bronze fixierte.

