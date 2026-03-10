„Wildpinkler“ in Lokal rastete aus: Festnahme!

Manchen ist offenbar gar nichts zu blöd. Der 39-jährige Brite hatte am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr, in einem Après-Ski-Lokal in St. Anton nichts Besseres zu tun, als gegen eine Holztür zu pinkeln. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und forderte den „Wildpinkler“ dazu auf, das Lokal zu verlassen.