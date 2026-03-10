„Wildpinkler“ in Lokal rastete aus: Festnahme!

Ein 39-jähriger Brite sorgte am Montagabend beim Après-Ski im Tiroler St. Anton am Arlberg für gehörigen Wirbel: Der Urlauber urinierte zunächst ins Lokal, bedrohte dann einen Mitarbeiter – und verhielt sich schlussendlich auch noch gegenüber den einschreitenden Polizisten aggressiv. Er wurde festgenommen.
Manchen ist offenbar gar nichts zu blöd. Der 39-jährige Brite hatte am Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr, in einem Après-Ski-Lokal in St. Anton nichts Besseres zu tun, als gegen eine Holztür zu pinkeln. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und forderte den „Wildpinkler“ dazu auf, das Lokal zu verlassen.
Tracht Prügel angedroht
Doch das passte dem Briten ganz und gar nicht. Der 39-Jährige drohte dem Angestellten eine Tracht Prügel an. Security-Mitarbeiter brachten den Unruhestifter schließlich nach draußen, wo er der mittlerweile eingetroffenen Polizei übergeben wurde.
Verdächtiger festgenommen
„Weil sich der Brite wenig kooperativ zeigte und versuchte, sich mit Gewalt der Amtshandlung zu entziehen, wurde er vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht“, heißt es von den Ermittlern.
Nach erfolgter Identitätsfeststellung sei die Festnahme wieder aufgehoben worden. Der Urlauber wurde angezeigt!
