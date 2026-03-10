Mann wollte Müll nicht entsorgen, zündete ihn an

Weil ein Mann aus Unterkärnten den Müll nicht entsorgen wollte, zündete er diesen an. Das löste einen Feuerwehreinsatz aus. Der Beschuldigte konnte vorerst nicht gefunden werden. Doch der Sohn führte die Polizei zum Täter.
Verkehrsteilnehmer zeigten an, dass es Dienstagfrüh neben der A2 Südautobahn, im Bereich von Bad St. Leonhard, Bezirk Wolfsberg, brennen würde. „Da die Brandörtlichkeit nicht sofort lokalisiert werden konnte, wurden mehrere Polizeistreifen aktiviert“, schildern die Einsatzkräfte.
Wie sich herausstellte, gingen auf einem Grundstück Plastikplanen und kunststoffhaltiges Material in Flammen auf. „Die dort ansässigen Bewohner konnten vorerst nicht angetroffen werden. Da der Brand noch nicht erloschen war und ein Ausbreiten des Brandes auf die umliegende Wiese nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden FF Preitenegg und Schiefling gerufen und den Brand löschten.“
Kurz darauf wurde einer der Bewohner (22) gefunden. Er versteckte sich am Dachboden des Nebengebäudes. „Er leugnete, etwas von dem Brand zu wissen, gab dann aber bekannt, dass sein 53-jähriger Vater die Planen und Unrat anzündete, da er die Materialien nicht entsorgen wollte“, so die Polizei weiter. Den Vater konnte die Polizei bisher noch nicht angetroffen werden. Er wird angezeigt.
