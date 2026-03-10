Mann wollte Müll nicht entsorgen, zündete ihn an

Kurz darauf wurde einer der Bewohner (22) gefunden. Er versteckte sich am Dachboden des Nebengebäudes. „Er leugnete, etwas von dem Brand zu wissen, gab dann aber bekannt, dass sein 53-jähriger Vater die Planen und Unrat anzündete, da er die Materialien nicht entsorgen wollte“, so die Polizei weiter. Den Vater konnte die Polizei bisher noch nicht angetroffen werden. Er wird angezeigt.