Gold und Bronze für Österreich in alpiner Kombi

Österreichs Paralympics-Team darf die nächsten beiden Medaillen bejubeln. Veronika Aigner und Elina Stary sind am Dienstag in der alpinen Kombination zur Gold- beziehungsweise Bronzemedaille gerast.
Österreichs Para-Alpinski-Team freut sich über die nächste Goldmedaille: Veronika Aigner und ihr Guide Lilly Sammer haben am Dienstag in der Klasse der Sehbeeinträchtigten den Kombinationsbewerb in Cortina d‘Ampezzo gewonnen. Das Duo hatte schon in der Abfahrt gewonnen und Silber im Super-G geholt. Elina Stary mit Stefan Winter holte zudem mit Bronze ihre erste Paralympics-Medaille. Dazwischen schob sich die Italienerin Chiara Mazzel mit Nicola Coti Cottini.
Aigner/Sammer hatten schon nach dem Super-G die Kombiwertung angeführt, Stary bestätigte ihren dritten Rang vom ersten Teilbewerb. Veronika Aigner hält nun bei insgesamt fünf Paralympics-Medaillen – vier in Gold und eine in Silber.
