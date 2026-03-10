Gold und Bronze für Österreich in alpiner Kombi

Österreichs Para-Alpinski-Team freut sich über die nächste Goldmedaille: Veronika Aigner und ihr Guide Lilly Sammer haben am Dienstag in der Klasse der Sehbeeinträchtigten den Kombinationsbewerb in Cortina d‘Ampezzo gewonnen. Das Duo hatte schon in der Abfahrt gewonnen und Silber im Super-G geholt. Elina Stary mit Stefan Winter holte zudem mit Bronze ihre erste Paralympics-Medaille. Dazwischen schob sich die Italienerin Chiara Mazzel mit Nicola Coti Cottini.