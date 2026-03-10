Edelmetall! Alpin-Kombi-Bronze für Johannes Aigner

Besondere Überraschung für Olympiasiegerin Leerdam
Nettes Schmuckstück
Johannes Aigner hat sich in der Alpin-Kombi erneut Edelmetall bei den Paralympics gesichert. Am Dienstag raste er gemeinsam mit Guide Nico Haberl zu Bronze.
Der Abfahrts- und Super-G-Goldgewinner musste sich diesmal in der Kombination der Sehbeeinträchtigten dem Italiener Giacomo Bertagnolli mit Andrea Ravelli sowie dem Briten Neil Simpson mit Rob Poth geschlagen geben.
Aigner war schon nach dem Super-G auf Rang drei gelegen und hielt diesen auch im Slalom.
