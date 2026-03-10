Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerer Unfall

Aufsichtsorgan (34) bei Baustelle von Auto erfasst

Kärnten
10.03.2026 13:09
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem schweren Unfall ist es auf der B92 Görtschitztalstraße in Klagenfurt gekommen. Ein Aufsichtsorgan wurde von einer Pkw-Lenkerin in einem Baustellenbereich erfasst. 

0 Kommentare

Einen Klagenfurter hat eine Pkw-Lenkerin in einem Baustellenbereich in Klagenfurt übersehen. Der 34-Jährige regelte mit Warnweste und Anhaltestab ausgestattet den Verkehr. Die Lenkerin aus der Landeshauptstadt übersah den Mann und prallte mit ihrem Wagen ungebremst gegen den 34-Jährigen. Der Klagenfurter wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb laut Polizei am Fahrbahnrand liegen. Er musste mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt geliefert werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
10.03.2026 13:09
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
303.107 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.811 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.859 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2959 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1342 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1245 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Mehr Kärnten
Schwerer Unfall
Aufsichtsorgan (34) bei Baustelle von Auto erfasst
3. Liga Mitte:
Voitsberger Kantersieg – LASK verliert in Velden!
Achtfacher Weltmeister
Große Ehre vor dem letzten Skirennen der Karriere
Opposition kritisiert
Büroleiter von LH Kaiser wird Bezirkshauptmann
Nur Vorletzter
WAC-Horrorbilanz gegen Teams im Unteren Playoff!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf