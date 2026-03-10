Aufsichtsorgan (34) bei Baustelle von Auto erfasst

Das bestellen Österreicher online am liebsten
Zu einem schweren Unfall ist es auf der B92 Görtschitztalstraße in Klagenfurt gekommen. Ein Aufsichtsorgan wurde von einer Pkw-Lenkerin in einem Baustellenbereich erfasst.
Einen Klagenfurter hat eine Pkw-Lenkerin in einem Baustellenbereich in Klagenfurt übersehen. Der 34-Jährige regelte mit Warnweste und Anhaltestab ausgestattet den Verkehr. Die Lenkerin aus der Landeshauptstadt übersah den Mann und prallte mit ihrem Wagen ungebremst gegen den 34-Jährigen. Der Klagenfurter wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb laut Polizei am Fahrbahnrand liegen. Er musste mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt geliefert werden.
