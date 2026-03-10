Aufsichtsorgan (34) bei Baustelle von Auto erfasst

Einen Klagenfurter hat eine Pkw-Lenkerin in einem Baustellenbereich in Klagenfurt übersehen. Der 34-Jährige regelte mit Warnweste und Anhaltestab ausgestattet den Verkehr. Die Lenkerin aus der Landeshauptstadt übersah den Mann und prallte mit ihrem Wagen ungebremst gegen den 34-Jährigen. Der Klagenfurter wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb laut Polizei am Fahrbahnrand liegen. Er musste mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt geliefert werden.