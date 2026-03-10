Vorteilswelt
Plus von 20,5 Prozent

Österreicher meldeten deutlich mehr Motorräder an

Wirtschaft
10.03.2026 13:37
Im Februar sind in Österreich deutlich mehr Motorräder angemeldet worden als im Vorjahresmonat.
Im Februar sind in Österreich deutlich mehr Motorräder angemeldet worden als im Vorjahresmonat.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Februar sind österreichweit deutlich mehr Motorräder neu angemeldet worden als vor einem Jahr. Das Plus beträgt laut Statistik Austria 20,5 Prozent. Auch die Auto-Zulassungen legten im Februar im Vergleich zum Vorjahr zu – und zwar um 8,5 Prozent.

Hier führte der Benzin-Hybrid-Antrieb mit einem Plus von 28,7 Prozent. Bei den Elektroautos war der Zuwachs (mit 4,9 Prozent) deutlich geringer. Großer Verlierer war im Februar 2026 der Diesel-Hybrid mit einem Minus von 10,6 Prozent bei den Neuanmeldungen. Die Österreicherinnen und Österreicher meldeten auch weniger Motordreiräder und dreirädrige Kleinkrafträder an.

Der Absatz von Wohnmobilen, Motorrädern, Motorfahrrädern und Sattelzugmaschinen ist hingegen angestiegen. Insgesamt wurden österreichweit im Vorjahr 111.864 Hybrid-Autos und 60.651 Elektroautos zugelassen. In jeder Kategorie führte Wien, gefolgt von Nieder- und Oberösterreich.

In die Statistik sind jene Fahrzeuge und Anhänger eingeflossen, die fabrikneu zugelassen wurden, unabhängig von der Dauer der Anmeldung. Das behördliche Kennzeichen dient als Grundlage einer Zulassung. Nicht berücksichtigt wurden Fahrzeuge des Bundesministeriums für Landesverteidigung, Kennzeichen für Probefahrten und Überstellungsfahrten.

10.03.2026 13:37
Folgen Sie uns auf