Österreicher meldeten deutlich mehr Motorräder an

Hier führte der Benzin-Hybrid-Antrieb mit einem Plus von 28,7 Prozent. Bei den Elektroautos war der Zuwachs (mit 4,9 Prozent) deutlich geringer. Großer Verlierer war im Februar 2026 der Diesel-Hybrid mit einem Minus von 10,6 Prozent bei den Neuanmeldungen. Die Österreicherinnen und Österreicher meldeten auch weniger Motordreiräder und dreirädrige Kleinkrafträder an.